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Yalova Çiftlikköy'de domuz bağlı korkunç cinayet! Mantar Üreticisi Kadını İranlı Çalışanları Katletti!
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Yalova Çiftlikköy'de domuz bağlı korkunç cinayet! Mantar Üreticisi Kadını İranlı Çalışanları Katletti!

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 17:19 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 17:19

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Canan Cerit’in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Yalova'da, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürülen Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Canan Cerit'in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı.

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