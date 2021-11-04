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Çiftlik Bank'ın iki numarası Fatih Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı

Çiftlik Bank'ın iki numarası Fatih Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
04.11.2021 19:37
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Son dakika haberine göre "Çiftlik Bank" soruşturması kapsamında tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesine başlandı. Aydın’ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi ise devam ediyor.

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"Çiftlik Bank" soruşturması kapsamında tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesine başlandı. Aydın'ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi ise devam ediyor.

İLK SÖZLERİNDE REDDETMİŞTİ
Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen "Çiftlik Bank" soruşturması ve davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ilk ifadesinde, "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi. Akıllara kardeşi Mehmet Aydın'ın, "Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadım" ifadesi geldi.

İŞTE O KAPSAMLI SORULAR
Fatih Aydın'ın resmi ifade alma işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken Aydın'a savcılık ve emniyet tarafından hazırlanacak kapsamlı sorular yöneltilecek.

Aydın'a şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan soruların yöneltilmesi bekleniyor.

ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLENLER: 1 KURUŞU BİLE YOKMUŞ
Öte yandan Fatih Aydın'ın yapılan üst aramasında hiç parasının çıkmadığı, cep telefonunun bulunmadığı ancak üzerinde 4 GB kapasiteli cep telefonlarına takılan bir SD kartın bulunduğu öğrenildi. Bu kartın incelemeye alındığı da belirtilirken, Aydın'ın üzerinde aşı kartı, geçici pasaport, Türkiye Cumhuriyeti eski ve yeni kimlik kartı, ehliyet ile Uruguay'ın verdiği geçici kimlik kartı ele geçirildi.

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