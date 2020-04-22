CHP'nin yayın organı Halk TV kime ve neye hizmet ediyor? Gerçekleri neden çarpıtıyor? İşte Halk TV'nin gerçek dışı haberleri...

22.04.2020 19:35

Sözde 'halk için' haber sloganıyla yola çıkan bir haber kanalı... Peki kendilerine verdikleri bu sözü acaba ne kadar tutabildiler? CHP'nin yayın organı Halk TV kime ve neye hizmet ediyor? Gerçekleri neden çarpıtıyor? Gazetecilik mi, algı mühendisliği mi? Yaptığı yayınlarla her zaman tepkilere neden olan Halk TV'nin yayıncılık konusunda nasıl sınıfta kaldığını, halk ve haber kelimelerini el ele tutuşturup, ayrımcılığı nasıl teşvik ettiğini gösteren detaylar analiz haberimizde. İşte CHP'nin yayın organı Halk TV'nin gerçek dışı haberleri...