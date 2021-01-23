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CHP'nin perişan ettiği esnaftan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'paramı verin' çıkışı!

CHP'nin perişan ettiği esnaftan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'paramı verin' çıkışı!
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Her fırsatta esnafları bahane ederek hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de zor anlar yaşadı. Bir esnafın CHP tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı. 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen esnaf Mevlüt Taş iş yerini parti teşkilatına kiraya verip parasını alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu kameralar karşısında zor anlar yaşarken,CHP'nin mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı. İşte o anlar...


Her fırsatta esnafları bahane ederek hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de zor anlar yaşadı. Bir esnafın CHP tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı. 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen esnaf Mevlüt Taş iş yerini parti teşkilatına kiraya verip parasını alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu kameralar karşısında zor anlar yaşarken,CHP'nin mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı.

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