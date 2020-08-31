CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan'dan "ittifaka" skandal Öcalan çağrısı: "Barış için serbest kalmalı"

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan hakkında 'demokrasiden yana olanlar' olarak nitelendirdiği bloğa "serbestlik" çağrısı yaptı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist başı Öcalan hakkındaki sözleri tepki çekti. Buldan,Öcalan hakkında 'demokrasiden yana olanlar' olarak nitelendirdiği ittifaka seslendi.
Eli kanlı terör örgütü PKK elebaşı için 'sayın' ifadesini kullanan Buldan, 'Tecrit altında tutulması barışın önünde engel teşkil ediyor. Öcalan'ın özgürlüğü barış ve demokratik zemin için elzemdir' diye konuştu.