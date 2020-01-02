CHP'li yönetimden bir skandal daha! Borcu 5 yılda 25 katına çıkardılar! İcra için baskı yaptılar! 02.01.2020 09:14

Hemen her gün israftan dem vuran CHP israfı en çok yapan parti oldu. Çanakkale Biga Belediyesi’nin borcu CHP döneminde 5 yılda 25 katına çıktı. Belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinde AK Partili yönetime geçmesinin ardından CHP yönetimi alacaklılara baskı yaparak belediyenin icraya verilmesine sebep oldu.

AMAÇ HİZMET SÜRECİNİ YAVAŞLATMAK

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "123 milyon lira borçla devraldık. Belediye meclis üyesi avukatın dava işlemini başlatmış olması ve işlemleri takip etmiş olması hem hukuken hem de siyaseten uygun bir davranış olmadığını düşünüyoruz. Böyle bir işlemi başlatmış olmasını da buradaki hizmet sürecini yavaşlatmak kurumu sıkıntıya sokmak, halkın hizmet alacağı noktada halkı hizmetten uzaklaştırmak olarak görüyoruz." dedi.