İşte FETÖ'cü alçakların son numarası! Firari FETÖ'cü Harun Çelik'i bayılma numarasıyla kurtarmaya çalıştılar... 02.01.2020 09:36

Türkiye terörle mücadelede özellikle son yıllarda kritik adımlar atıyor. FETÖ'cü hainlerle dünyanın dört bir yanında yapılan mücadele de bunlardan biri. Twitter'da paylaşılan bir görüntüde, Türkiye'ye paketlenen Firari FETÖ'cü Harun Çelik'i diğer FETÖ'cülerin "bayılma numarası" ile kurtarmaya çalıştığı görülüyor.