Türkiye terörle mücadelede özellikle son yıllarda kritik adımlar atıyor. FETÖ'cü hainlerle dünyanın dört bir yanında yapılan mücadele de bunlardan biri. Twitter'da paylaşılan bir görüntüde, Türkiye'ye paketlenen Firari FETÖ'cü Harun Çelik'i diğer FETÖ'cülerin "bayılma numarası" ile kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri ve destekçileriyle mücadele son sürat devam ediyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin iadesi için büyük çaba sarf ediyor.
BAYILMA NUMARASIYLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
Son olarak Arnavutluk'tan Türkiye'ye paketlenen firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade edilme anına ait görüntüler ortaya çıktı Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan FETÖ'cü Harun Çelik'e "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.
"DURMAMAK GEREKİYOR"
Sosyal medyadaki görüntülere yorum yapan Twitter kullanıcıları, bayılma numarasına dikkat çekerek "Bayılanını, düşenini, sürüneni de görünce dahi durmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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