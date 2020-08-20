CHP'li Seferihisar Belediyesi’nde kriz! İşçiler 2,5 aydır maaşlarını alamıyor

İzmir Seferihisar Belediyesi’nde maaş krizi patlak verdi. CHP'li belediyede işçiler 2,5 aydır maaşlarını alamıyor. Tepkilerin odağındaki belediyenin toplam borcunun 160 milyon TL olduğu belirtiliyor. Borç batağındki belediyede salgın döneminde fahiş fiyatlarda malzeme alınmasına rağmen işçilerin maaşları ödenmiyor
Maaşları ödenmeyen işçiler, Seferihisar belediyesinin yaptığı harcamaya tepki gösterdi.
130 milyondan fazla borcu olan belediyede koronavirüs salgın döneminde 1 liralık maskenin 4 lira 75 kuruştan alındığının ortaya çıkması borcun nasıl oluştuğuna dair ipucu verir niteliğinde...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha önce Seferihisar Belediyesi'ni yönetiyordu. 130 milyonda fazla kalan borcun büyük kısmının ise Soyer döneminde yapıldığı iddia edildi.
A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları İzmir'den aktardı..