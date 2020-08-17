

CHP'li Seferihisar Belediyesi borç batağında... Tunç Soyer'in yönetimindeyken borç batağına sürüklenen Seferihisar Belediyesi'nin borcu 130 milyon liradan fazla...



CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi, işçilerin maaşını ödemedi, fahiş fiyatla ekipman aldı.







İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINDA!

Maaşları ödenmeyen işçiler, Seferihisar belediyesinin yaptığı harcamaya tepki gösterdi.





130 milyondan fazla borcu olan belediyede koronavirüs salgın döneminde 1 liralık maskenin 4 lira 75 kuruştan alındığının ortaya çıkması borcun nasıl oluştuğuna dair ipucu verir niteliğinde...



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha önce Seferihisar Belediyesi'ni yönetiyordu. 130 milyonda fazla kalan borcun büyük kısmının ise Soyer döneminde yapıldığı iddia edildi.

