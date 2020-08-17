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    'li 'nde büyük vurgun! 1 liralık maskeye 4 liradan fazla ödediler...

    'de 'li Seferihisar Belediyesi batağında... Şu anda Başkanı 'in yönetimindeyken borç batağına sürüklenen Seferihisar Belediyesi'nin borcu 130 milyon liradan fazla... Belediye borç nedeniyle çalışanlarının maaşını ödeyemez durumdayken, koronavirüs bahanesiyle astronomik fiyatlara çok sayıda ürün ve ekipman aldığı ortaya çıktı. Buna göre 1 liralık maskeye 4 lira 75 kuruş ödendiği tespit edildi.


    'li Seferihisar Belediyesi batağında... 'in yönetimindeyken borç batağına sürüklenen Seferihisar Belediyesi'nin borcu 130 milyon liradan fazla...

    CHP'li , işçilerin maaşını ödemedi, fahiş fiyatla ekipman aldı.



    İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINDA!
    Maaşları ödenmeyen işçiler, yaptığı harcamaya tepki gösterdi.

    130 milyondan fazla borcu olan belediyede koronavirüs salgın döneminde 1 liralık maskenin 4 lira 75 kuruştan alındığının ortaya çıkması borcun nasıl oluştuğuna dair ipucu verir niteliğinde...

    Başkanı Tunç Soyer daha önce Seferihisar Belediyesi'ni yönetiyordu. 130 milyonda fazla kalan borcun büyük kısmının ise Soyer döneminde yapıldığı iddia edildi.

    Haberler Güncel CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'nde büyük vurgun! 1 liralık maskeye 4 liradan fazla ödediler...
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