CHP’li Nilüfer Belediyesi devletin cami avlularını usulsüz ihaleyle kafeteryaya çevirip kiraya bağladı

Bursa’nın CHP’li Nilüfer Belediyesi, ilçenin cami alanlarını şahıslara kiraya verdi. Cami cemaati, kiralamanın belediye tarafından usulsüz yapıldığını belirterek 4 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.
CHP'li Nilüfer Belediyesi'nde cami avluları kafeteryaya çevrildi, kiralara belediye kondu. Belediye, tam 4 yıldır cemaatin şikayetlerine kulak tıkıyor. Konuya ilişkin konuşan bir cemaat, "Devletin camisi, devletin Kur'an Kursu binası. Belediyenin hiçbir alakası yok. Belediye devletin camisini, kursunu ihale yapmıştır" dedi.
Cemaat, buralardan sağlanan kiraların ya camiye bağışlanmasını ya da işletmelerin kaldırılmasını talep ediyor.