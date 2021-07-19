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Başakşehir'de çatı katında yangın! Binada mahsur kalanlar var

Başakşehir'de çatı katında yangın! Binada mahsur kalanlar var
19.07.2021 09:29
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Son dakika haberine göre Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı. Binada mahsur kalanları itfaiye tahliye ediyor.


Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi altına alındı.

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