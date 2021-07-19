Başkan Erdoğan duyuracak! Dünyanın gözü Kıbrıs'ta: Müjde ne olacak?

Başkan Erdoğan, bugün başlayacak KKTC programında “Kuzey Kıbrıs Parlamentosu’nda açıklayacağım” dediği müjdeyi duyuracak. Bayram namazını Ada’da kılacak Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü için yapılacak ‘Şöhretler Maçı’nın başlama vuruşunu da yapacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, yarın bayram namazını da Kıbrıslılarla kılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kritik temaslarda bulunacak.

KIBRISLILAR ERDOĞAN PANKARTLARIYLA DONATTI

Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümünde yapacağı ziyareti heyecanla bekleyen Kıbrıslı Türkler ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan pankartlarıyla donattı.





Geniş bir heyetle Kıbrıs'a gelecek olan Başkan Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğindeki, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC



BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDE AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın geçen Cuma namazı sonrası yaptığı "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" şeklindeki açıklama Kıbrıslı Türklerde heyecan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) panik yarattı. GKRY'nin haber siteleri üzerinden KKTC Sahil Güvenliğin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı ile haberler servis edildi.



KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" açıklamasıyla iddiaları reddetti.



Rum basınındaki temelsiz iddiaların Başkan Erdoğan'ın ziyaretine birkaç gün kala servis edilmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesinin Maraş'ın açılması ve statüsü ile ilgili olabileceği kaydediliyor.





Sabah'ta yer alan habere göre, diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de yapılan sismik araştırmalar sonucunda hem KKTC hem de Türk halkını mutlu edecek yeni bir doğalgaz müjdesi verebileceği ifade ediliyor.