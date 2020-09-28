CHP’li Mansur Yavaş öğrencilere verdiği sözünü tutmadı! Ne kitap var ne materyal

28.09.2020 12:39

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV’de katıldığı bir programda okula gidecek olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemiş, bu konuda söz vermişti. Ancak CHP’li başkanın verdiği bu sözü tutmadığı görüldü. Yavaş, öğrencilere kitap ya da materyal yardımında bulunmadı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı bir programda okula gidecek olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemiş, bu konuda söz vermişti.

Yaptığı konuşmada, "Kitap yardımı, materyal yardımı, hijyen yardımını biz yapacağımız için o ailelerden okul aile birliği ayrıca para istemez hâle gelecek. O yardımların hepsini biz karşılayacağız" diyen Yavaş'ın bu sözlerinin boşa çıktığı görüldü.

Verdiği sözü tutmayan CHP'li başkanın öğrencilere söylediği şekilde bir yardım yapmadığı belirlendi.