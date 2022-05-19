İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği'nce Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ve suç örgütünün şemasına ulaşıldı. İstanbul merkezli 5 şehirde yapılan baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 224 kişiden 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere 194 kişi yakalandı. "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" ismi verilen ve yedi ay boyunca titizlikle yürütülen teknik dinlemeler sonrası operasyonla çökertilen şebekenin en tepesinde "Örgüt Lideri" olarak Zabıta Memuru Abdülkadir K. bulunuyor.

Örgütün Kolluk Kanadı; "Kadıköy Gece Grubu" ve "Kozyatağı Grubu" olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. 8 zabıta memuru Dervişhan H., Cavit H., Halil Ö., Selçuk Y., Fikret B., Cihan Z., Cihan S. ve Ali D. örgütün Kadıköy Gece Grubu'nu oluşturuyor. Kozyatağı Grubu ise zabıta memurları Şükrü A., Ali B., Halil E., Ömer Faruk A. ve Zabıta Komiseri Dursun Ç.'den oluşuyor. Örgütün Sivil Kanadı'nda ise Belediye Mühendisleri Kemal U., Emrullah Ö., Ali Necdet S. ve "Örgütün Para Transferlerinde Banka Hesabını Kullandıran Kişi" sıfatıyla Metin D. isimli sivil bulunuyor. Örgütün alt kademesi ise "Rüşvet Suçuna Aracılık Ederek Örgüte Üye Olmamakla Beraber Örgüte Yardım Eden Kişiler" konumunda bulunan ve yine Zabıta Memuru ve Belediye Mühendisi olan 40 kişiden oluşuyor. Ayrıca "Çağdaş" isimli Belediye Ruhsat Görevlisi de örgütün Sivil Kanadı'nda yer alıyor. 7 ay boyunca titiz bir teknik takip yürüten polis, rüşvet çarkının dişlilerini oluşturan şüphelilerin çalışma sistemini de ortaya koydu. Sağlam Arkadaş Suç Örgütü adı verilen yapılanmada zabıta komiserleri, rüşvet alacakları hedefteki esnaf veya inşaat firması yetkilileri ile tanışarak "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi. Aynı gün akşam saatlerinde zabıtalar, açıkları bulunan ve tespit edilen söz konusu işyerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan ilgilileri arayan esnaf, "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup ayıracağız" yanıtını aldı ve rüşvet paralarını Metin D.'nin hesabına yatırdı.

ZEHİR ZIKKIM OLSUN

Özellikle Bağdat Caddesi ve çevresinde oturanları haraca bağlayan rüşvet çetesinin mağdur ettiği kişilerin, para gönderirken dekonta, "Zehir zıkkım olsun" ve "Hakkımı helal etmiyorum" yazdıkları iddia edildi. Telefon konuşmalarında rüşvet paralarını 'metre' olarak adlandıran ve "... caddesinden kaç metre aldın?" şeklinde konuşmalar yapan şebeke üyelerinin, eksikleri bulunan ve özellikle rüşvet verme potansiyeli yüksek olan kişileri tercih ettikleri ve bu kişilerden 'Sağlam Arkadaş' diye bahsettikleri kayıtlara geçti. Şebekenin 'rüşvet tarifesi'nde inşaat ruhsat onayı için 30 bin lira, çatı tadilatı için 10 bin lira isteniyor. Örgüt üyesi olan Dursun Ç. isimli bir zabıta komiserinin, rütbece altında bulunan fakat örgütün lideri konumunda olan zabıta memuru Abdülkadir K.'nin altında faaliyetler yürütmesinin, örgüt içerisinde yürütülen gizli hiyerarşinin en önemli göstergesi olduğu ifade edildi.







ARAÇLARDA TESLİM ALDILAR

Suç eylemlerinde birbirleriyle stratejik bir seviyede irtibatlı oldukları ve dayanışma halinde bulundukları iddia edilen şebeke üyelerinin; banka hesaplarına yatırılanlar dışında elden teslim aldıkları paraları polislere yakalanmamak için araçlarda ve farklı noktalarda teslim aldıkları iddia edildi. O noktalardan birisi; Kadıköy Bostancı'da bulunan Bahçelerarası Sokak. İddiaya göre Bostancı Zabıta Karakolu'nun önünde örgüt üyesi bir zabıta memuru, M.E. isimli müteahhit ile bir araç içerisinde buluştu. Suadiye'deki bir dairenin çatı katı yüksekliği için M.E.'den rüşvet alındı.







'BURAYI DAĞITIRIZ' DİYE TEHDİT ETTİLER

Mağdur bir isim ifadesinde, bütün yasal izinlerinin olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin lira verdiğini, bu süre zarfında A.K.'nin, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını dile getirdi. Zabıta memuru C.U.'nun kendisine, "Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem" dediğini aktardı. Mağdur şahıs ifadesinde ayrıca, Kadıköy zabıta memurlarının, iş sahasına gelerek, "Burayı toplarız, dağıtırız, izin almanız mümkün değil" diyerek tehdit ettiğini, bu nedenle C., Y. ve İ. isimli zabıtalara elden para verdiğini vurguladı.







178 SUÇA KARIŞAN ŞEBEKE ÜYELERİNDEN AKIL ALMAZ YÖNTEMLER

Rüşvet şebekesi, hakkında şikâyet olan işletmeyi önce mühürlüyor, sonra o mührün fotoğrafını çekiyor. Rüşveti alınca da mührü gizlice söküp faaliyetine göz yumuyor.







KAÇAK YAPILARI DRONE İLE ÇEKİP PHOTOSHOP İLE USULE UYDURDULAR

Kadıköy Belediyesi görevlilerinin suçları bunlarla da sınırlı değil. Soruşturmada zabıta ve mühendislerin belediyenin drone'u ile sorumluluk alanlarındaki kaçak yapıların çekimlerini yapıp, photoshop yöntemiyle görüntüler üzerinde oynama yaparak usule uygun hale getirdikleri gibi akıl almaz yöntemleri kullandığı da öğrenildi.







DİZİ, FİLM VE REKLAM ÇEKİMLERİ İÇİN DE TARİFE VAR

Zabıtaların özellikle yüksek ses denetimi yapacakları işyerlerine denetim öncesinde haber verdiği, işyerinin denetime uygun hale getirilmesini sağlayarak menfaat elde ettikleri belirlenen soruşturmada, izinsiz dizi, film ve reklam çekimlerini belirli bir tarifeye bağladıkları da ortaya çıkan bir dizi usulsüzlük arasında yer aldı.







Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına ilişkin soruşturmada şebekenin akıl almaz yöntemleri tek tek deşifre edildi. Belediyede görevli zabıta ve mühendislerin tam tamına 178 ayrı suça karıştığı belirlenen soruşturmada, şüphelilerin imar usulsüzlükleri yaptığı, semtindeki usulsüzlüklerden şikâyetçi olan kişilerin ise kimlik bilgilerini işletme sahiplerine sızdırdığı ortaya çıktı. İşyerlerini göstermelik mühürleyip, mühürlü halinyle fotoğrafladıktan sonra mührü söküp faaliyetine devam ettirdikleri öğrenilen şüphelilerin aylarca süren teknik takip sonrası kirli rüşvet çarkını nasıl çevirdikleri gözler önüne serildi.







USULSÜZLÜĞE GÖZ YUMMAYANLARIN BİLGİLERİNİ İFŞA ETMİŞLER: Onlarca suça bulunan sözde görevlilerin izinsiz işyeri tadilatı, izinsiz beton dökümü, çatı yükseltme ve teras katma gibi kaçak imar usulsüzlüğü yaptığı, dahası semtindeki usulsüzlüklerden şikâyetçi olan kişilerin kimlik bilgilerini işletme sahiplerine sızdırdığı ortaya çıktı. Kamu görevlisi şüphelilerin, mühürlü olması gereken işyerlerinin faaliyetlerine devam etmelerine izin verdiği, işyeri hakkında yeni bir şikâyet konusu olduğunda işyerini göstermelik mühürleyip, mühürlü halinde fotoğrafladıktan sonra mührü sökerek faaliyetine devam etmesine izin vermek suretiyle türlü türlü usulsüzlüğe göz yumduğu da belirlendi.







USULSÜZLÜĞÜ USULSÜZLÜKLE KAPATMIŞLAR: Sabah'ta yer alan habere göre, Kadıköy Belediyesi zabıta personeli ve belediye mühendisinin de aralarında yer aldığı toplam 54 kamu görevlisinin "rüşvet alan ve aracılık eden", 170 sivil şüphelinin de "rüşvet veren" konumunda olduğu tespit edilen soruşturma kapsamında şüphelilerin beton dökümü, yüksek ses, vinç kurulması gibi usulsüzlük ihbarlarını, belediyenin ihbar merkezini de sahte fotoğraflarla kandırmak suretiyle hasır altı ettikleri ortaya çıktı.