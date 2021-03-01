CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Meclis üyesi Levent Çağlarsu’nun konuşmasına izin vermedi: Atın dışarı

CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, partisinin Meclis üyesi Levent Çağlarsu’nun konuşmasına izin vermedi, zabıtalar tarafından Levent Çağlarsu’nun Meclis’ten çıkarılmasına yönelik talimat verdi. CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'dan Halil Arda’ya, "Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz." diye tepki gösterdi.

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Meclis toplantısında partisinin Meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun konuşmasına izin vermedi, zabıtalar tarafından Meclis'ten çıkarılmasına yönelik talimat verdi. Zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı.



Levent Çağlarsu, Halil Arda'yı eleştirerek, "Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz" ifadelerini kullandı.