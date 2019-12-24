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CHP’li eski vekiller Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Baykal'ın yerine FETÖ getirdi

24.12.2019 21:23

Yerel seçimler öncesi sancılı bir süreç geçiren CHP’de istifalar ve tartışmalar devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor. A Haber'e konuşan CHP’li eski vekiller Şahin Mengü ve Canan Arıtman, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Mengü, "Atatürk'e hakaret eden kişi CHP'de vekil oldu" derken, Arıtman, "CHP-HDP ittifakında Türk milleti CHP'yi asla affetmez" diye konuştu. Yine A Haber'e konuşan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise "CHP'de kimlik siyaseti yapılıyor"." dedi. Yıldıray Sapa ise, "Kılıçdaroğlu'nu Baykal'ın yerine FETÖ getirdi." ifadelerini kullandı.


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