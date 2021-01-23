CHP'li Berhan Şimşek'ten skandal sözler! Vali ve Kaymakamları 'militan' diyerek hedef aldı

CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek büyük bir skandala imza attı. Vali ve Kaymakamları hedef alan Şimşek, 'militan' yakıştırmasında bulundu. Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz.'' şeklinde skandal sözler sarf etti. Şimşek'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.