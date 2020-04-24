CHP'li belediyelerin "hükümet halka yardım etmemize engel oluyor" propagandasına ilişkin CHP'li Tunç Soyer'den itiraf gibi açıklama

Koronavirüsla mücadele sürecinde günlerce "Hükümet kasıtlı olarak yoksul halka bağış kampanyası yapmamıza engel oluyor” diyen CHP’li belediyelere yalanlama bir başka CHP'li başkan Tunç Soyer’den geldi. Soyer, daha önce de benzer durumlar tecrübe edildiğini ve bu tür yardımların valilik iznine dayandığını belirterek İBB ve ABB'nin kampanyalarına ilişkin "Biz yasal sorun teşkil edeceğini öngördük" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valilerine gönderdiği genelgede, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtilmişti. CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri, yasal düzenlemeyi bilmelerine rağmen izinsiz "kampanya" başlatıp, Bakanlık yasal düzenleme gereği müdahale edince de mağduru oynayarak siyasal rant peşinde koştu.
SOYER'DEN İTİRAF: YASAL SIKINTI YAŞANACAĞINI BİLİYORDUK
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. CHP'li belediyelerin 'yardım toplama' provokasyonuna ilişkin konuşan Soyer'den itiraf gibi açıklama geldi. Soyer, daha önce de benzer bir durumun yaşandığını ve bu gibi yardım kampanyalarının valilik iznine bağlı olduğunu belirtti.
"YASAL DÜZENLEME GEREĞİ SORUN YARATACAĞINI BİLİYORDUK"
Soyer, yasal düzenleme gereği kabul edilen nakdi bağışların sorun yaratabileceğini öncesinden öngördüğünü belirtti.
NEVŞİN MENGÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Soyer'den hükümeti eleştirmesini bekleyerek bir soru yönelten Nevşin Mengü'nün, Soyer'in "bunun yasal olarak sıkıntı olacağını biliyorduk" cevabı karşısında verdiği tepki dikkat çekti.
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