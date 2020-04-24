CHP'li belediyelerin "hükümet halka yardım etmemize engel oluyor" propagandasına ilişkin CHP'li Tunç Soyer'den itiraf gibi açıklama

24.04.2020 10:57

Koronavirüsla mücadele sürecinde günlerce "Hükümet kasıtlı olarak yoksul halka bağış kampanyası yapmamıza engel oluyor” diyen CHP’li belediyelere yalanlama bir başka CHP'li başkan Tunç Soyer’den geldi. Soyer, daha önce de benzer durumlar tecrübe edildiğini ve bu tür yardımların valilik iznine dayandığını belirterek İBB ve ABB'nin kampanyalarına ilişkin "Biz yasal sorun teşkil edeceğini öngördük" dedi.