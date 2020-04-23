Başlıca uluslararası medya kuruluşları ve sözde özgürlükçü STK'lar, LGBTİ sapkınlığı normalleştiriyor ve yaygınlaştırıyor. Türkiye'de CHP'nin destek verdiği LGBTİ zehri, çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor.

ÇOCUK BAYRAMINDA ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Kendilerini "Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi" olarak tanımlayan grup 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Twitter üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu.

SAPKINLIĞI DA NORMALLEŞTİRDİLER

Twitter üzerinen yaptıkları paylaşımda "Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi olarak yerel yönetimleri ve uluslararası sözleşme taraflarını tüm çocukların haklarını korumaya ve kapsayıcı politikalar üretmeye davet ediyoruz. #LGBTİÇocuklarVardır ve yalnız değillerdir." İfadelerini kullanan sapkın oluşum "LGBTİÇocuklarVardır ve yalnız değillerdir." Söylemiyle çocuklar arasında LGBTİ zehrini normalleştirmeye çalıştılar.

CHP'Lİ İSİMLER HER FIRSATTA DESTEK VERDİ

Milletin temel değerlerine aykırı hareket etmeyi parti politikası haline getiren CHP her fırsatta LGBT'lilere destek verdi. Soros destekli vakıflarca hazırlanan LGBT Dostu Belediyecilik Protokolü'nde, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de imzası bulunuyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı furyaya katılarak, Kent Konseyi'ne, LGBTİ'li Cem Öztürk'ün üye olarak seçilmesine göz yummuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELER LGBTİ'LERİN SÖZDE ONUR YÜRÜYÜŞÜ İÇİN SEFERBER OLMUŞTU

CHP'li belediyelerin LGBT'lilere yönelik sevgisinin iyice gün yüzüne çıkması ise geçtiğimiz yıl sözde Onur Yürüyüşü haftasında olmuştu. Eşcinsellerin bu yürüyüşüne, CHP'li belediyelerden çığ gibi destek gelmişti.

LGBT'lileri savunan CHP'li belediyelerden bazıları şunlardı:







KAFTANCIOĞLU VE TANAL'DAN TAM DESTEK!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal Taksim'de yine izinsiz bir sözde onur yürüyüşü olan "LGBTİ Onur Yürüyüşü" tertip edildiğinde eylemcilerle kol kola yürümüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter'dan destek paylaşımında bulunmuştu.