CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir yalanı daha ortaya çıktı! 5 kuruşa ekmek satıyoruz demişti...

26.04.2020 12:45

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Fox TV'de "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." sözleri de yalan çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Karalar'a tepki gösterirken, "Televizyonlara çıkıp 'valilik bize ekmek dağıttırmıyor' yalanına '5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz' yalanını eklediler" dedi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın; "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GÜLAÇTI: " 'VALİLİK BİZE EKMEK DAĞITTIRMIYOR' YALANINA '5 KURUŞA EKMEK DAĞITIYORUZ' YALANINI EKLEDİLER"

Adana Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Zeydan Karalar'ın "5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz" iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

Ozan Gülaçtı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Günlük 320 bin adet olan ekmek üretim sayısını 200 bine, 11 çeşit olan ekmek çeşidini 1 çeşide düşürdüler. Büfe sayısını yarıya indirdiler ve yüzde 33 zam yaptılar. Bir de televizyonlara çıkıp 'valilik bize ekmek dağıttırmıyor' yalanına '5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz' yalanını eklediler" ifadelerini kullandı.

SAHRA HASTANESİ YALANI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunun ortaya çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.

FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Sahra hastanesi olduğu iddia edilen yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunu bildirildi.

Kenan Kıran/Sabah