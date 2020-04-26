İşte CHP'li İBB'nin kurgu röportajı! Yardım kolisi alıp devleti kötülemişti, o görüntüler her şeyi özetledi

26.04.2020 12:45

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yardım kolisi aldığı sırada "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" diyerek kurgusal şekilde röportaj veren Ali Genlik'in söylediklerinin tümüyle asılsız olduğu ortaya çıktı. Genlik'in 28 Mart tarihinde çekerek kişisel sosyal medya hesabına yüklediği video gerçekleri gün yüzüne çıkardı.