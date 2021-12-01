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CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den A Haber’e özel açıklamalar

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den A Haber’e özel açıklamalar
01.12.2021 22:47
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A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' adlı programın bugünkü konuklarından biri geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen oldu. Sevigen, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Belediye başkanlarımızın da önünü kesiyor. Keşke Kemal Bey'in kendisi olsa. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir aday getirecek 'tıpış tıpış' oy kullanacaksınız diyecek. Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül var. Hiç vazgeçmedi. Karamollaoğlu görüşme yaptı. Babacan'la zaten beraber Abdullah Bey, Davutoğlu da bu hafta görüşmüş... Bizim il başkanımız ve belediye başkanımız da görüşmüş bu Kemal Bey'in görüşmesi demektir..." ifadelerini kullandı.

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