CHP'deki paradan kule skandalında çelişkili ifadeler! Kim ne dedi?

Türkiye CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşulurken ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekiyor. Binayı satan Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan'ın ifadelerinin ardından CHP'li Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in çelişkileri gün yüzüne çıktı. CHP'lilerden toplamda 39 milyon 870 bin lira aldığını ifade eden Braka, resmi sözleşmenin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtiyor. Buna göre, CHP'liler tarafından ödenen 15 milyon 501 bin liranın nereden geldiği, kimin kasasından çıktığı bilinmiyor. İfadelerde ortaya çıkan bir başka çelişki ise avro. Braka avro almadığını iddia ederken avukatı Taşkapan avroların TL'ye çevrilerek verildiğini iddia ediyor.