CHP'de güç kavgası nasıl sonuçlanacak? Muharrem İnce'nin "memleket hareketi" partiye dönüşecek mi?

05.09.2020 15:01

CHP'de son zamanlarda alevlenen güç kavgası nasıl sonuçlanacak? Muharrem İnce'nin baş kaldırışı yeni bir parti kurulmasıyla mı sonuçlanacak? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Muharrem İnce'nin Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi'ni A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Mine Sarı'nın "Memleket Hareketi'nin nasıl bir yol izleyecek?" sorusuna yanıt veren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, şu ifadeleri kullandı:



Açıkcası ben bunu Muharrem İnce'nin de bildiğini pek zannetmiyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin çıktığı yolculuk 1000 günde Memleket Hareketi yaklaşık 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim günleri vaadi olarak yapılan bir hareket. Fakat Muharrem İnce'nin bir siyasi hareket değil bir mualif hareketi değil bir parti içi muhalefet hareketi değil falan diye alt alta yazdığı hareketin ne olmadığını epeyce söyledi. Ama tam olarak ne olduğunu pek söylemedi.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü diye Sivas'ı seçtiğini biliyoruz. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar bu kararları günümüze yansıması gibi sorulara pek girmeden sadece bir otobüs üzerinde konuşma yaptı, bir basın toplantısı yaptı. Burada hemen hemen herkesin söyleyeceği genel cümleler sarf etti. Yürüyüşü ile alakalı genel geçer şeyler söyledi. Fakat sayın Muharrem İnce şu anda CHP üyelerinden 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıydı. O dönemde ortaya çıkan CHP'nin kendi cumhurbaşkanı adayına bile sahip çıkmadığı gerçeğiydi. Şu anda da parti genel merkezinin özellikle genel başkanın pek rıza göstermediği şekilde Türkiye genelinde bir hareket başlatacağını söylüyor ve genel merkezden illere İnce'nin bu hareketine sahip çıkmayın dediği bilinmiyor ama açıkcası kimsenin destek vermeyeceği de ortada.

Dolayısıyla Sivas'ta kongrenin yıl dönümünde başlatılan hareketin tam olarak ne olduğu İnce'nin en hesapladığı, kadrosunda kimin olduğu gibi konular karışık.