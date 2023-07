CHP'de 'danışman' kavgası sürüyor! Gökşen Anıl Ulukuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman... O konuşmayı ifşa etti

Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için yaptığı hamleler partiyi karıştırdı.

ESKİ ZAFER PARTİLİ GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ'U DANIŞMAN OLARAK ATADI

Seçimden önce HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

SEZGİN TANRIKULU'NA KÜFÜRLERİ ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un bomba tweetleri ortaya çıktı. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı görüldü.

IKBY bayrağı üzerinden bir paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu'na yanıt veren Ulukuş'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu."

ULUKUŞ GERİ ADIM ATTI

Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasının ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı. Ulukuş, "Sezgin Tanrıkulu'na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim." ifadelerini kullandı.



KAOS YAŞANIYOR! CHP 'DANIŞMAN DEĞİL' DEDİ

Ulukuş'un danışman olarak atanmasına parti içinden tepkiler yükselirken CHP yandaşı gazeteci Altan Sancar, Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayan ve CHP'de TV ve gazetelerle kurumsal iletişimi yönetmekle görevlendirilen Eren Erdem'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sancar, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğine dair paylaşım ve haberleri yalanladı." ifadelerini kullandı. Gelişmeler sonrası CHP'de "Milliyetçi danışman" kaosu patlak verdi.

"GÖREVDEN ALINDI"

CHP'den yapılan bilgilendirmede "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "danışman atamaları" yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır." denildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: SEN DEVAM ET

Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklama yapan Gökşen Anıl Ulukuş ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "sen devam et" dediğini bildirdi.





İşte Ulukuş'un sosyal medyadan yaptığı o açıklama:

"Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere "Ben hâlâ danışman mıyım?" diye sordum. Her seferinde "burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et." cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! "Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor.

"Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun." Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP'nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP'yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP'de biri "Çok Milliyetçi" olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."

İDDİALAR SÜRDÜ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI

CHP'de yaşanan danışman kaosunun etkileri sosyal medyada ve fondaş medyada da sürdü. Söz konusu atamanın "Danışmanların tasfiyesinden önceyd" iddiları gündeme geldi.

Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş, Bu kez Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.

Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmaya gönderme yapan Ulukuş Twitter üzerinden şunları yazdı;

"Biraz önce Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gençlik Kolları Genel Başkanı'na "Bu atama danışmanların tasfiyesinden önceydi." dediği söylendi. Bundan sonra bir şey söylemek istemiyordum ama kendimi yalancıya çıkartamam kusura bakmayın. Sizin üçte biriniz yaşındayım ve siyasetiniz yüzünden geleceğimi ipotek altına aldırtmam. 4 Temmuz'da ben tweet ile duyuru yaptıktan sonra gece telefonda konuşmadık mı?

"TANRIKULU BASKI YAPINCA MI GERİ ADIM ATTINIZ"

Ben orada sizden KRT yayını ile ilgili izin istediğimde bana orada Sezgin Tanrıkulu ilgili attığım tweetim hakkında soru gelebileceğini söyleyip, kimseyi kırmamamı istemediniz mi? Madem o konuşmamızda söyleseydiniz artık danışman değilsin diye. Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz?

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜNE GÜVENMİŞİM"

4 Temmuz'dan, 7 Temmuz'a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz'daki KRT yayınına müdahale etmediniz? Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenmişim. Sizin için uyku uyumadan mücadele ettim ben. Çabuk unutmuşsunuz."

CHP YANDAŞLARI DA ŞAŞIRDI

Öte yandan CHP'nin açıklaması sonrası Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun Ulukuş'u danışman olarak atadığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun baskılara dayanamadığını ve geri adım attığını yazdı.







Mengü, "Ne var ki 31 Mayıs'ta Gökşen Anılkuş'a danışmanlığı imzalı bir şekilde bildirildi. Kemal Bey'in gelen baskılara dayanamadığı anlaşılıyor.

"Anlaşılan partide temel sorun bu, önü arkası düşünülmeden aceleyle bazı adımlar atılıyor. Sonra da atılan bu adımların arkasında durulmuyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMDEN DE TEPKİ

CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den Ulukuş'un atamasıma tepki göstermişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve eski MYK'da da görev verilen Gökçen, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

Gökçe'ne bugün sosyal medya hesabından cevap veren Ulukuş, "Benim için gösterdiğiniz gayreti ve çevirdiğiniz telefon trafiğini bu konuda da yapın. Artık önünüzde "faşist" bir engel de yok. Seçimlerde gösterdiğiniz üstün performans ile buyurun yapın muhalefetinizi." ifadelerini kullandı.

CHP mitinginde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ulukuş, partide yaşanan ideolojik karmaşaya tepki gösterdi.

Ulukuş, "Dedem 17-18 yaşında bir delikanlıyken İsmet İnönü'nün elini öpmüş ve 60 senesini CHP'de geçirmiştir. Babam 32 yıldır CHP için mücadele vermektedir. Bize faşist/ırkçı/aşırı sağcı diyerek baskı kuran ve partiyi yalana sevk edenler yüzünden benim gibi milyonlarca genç CHP'ye sırt çevirmiştir. Gençlik kollarındaki bazı arkadaşlar ve daha önceki görevinden olan bazı kişiler artık rahatça "bizi iktidar yapan çalışmalarını" sürdürebilir." dedi.