Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere sayılı günler kala iç hesaplaşma ve entrikalarla cebelleşiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'LİSTE'Lİ AYAR

İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi Cemil Tugay aday gösterildi. Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti. Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

KAVGADA İKİNCİ RAUNT ÇANKAYA!

Kavganın ikinci raundu ise Çankaya'da baş gösterdi. Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor. İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.



KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR HESABI VAR

Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.





PM BİR KEZ DAHA TOPLANIYOR

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Parti Meclisi İstanbul gündemiyle bir kez daha toplanıyor. Genel başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği PM toplantısında İstanbul'un ilçe adayları ele alınacak.



Parti şu ana kadar Ataşehir, Fatih, Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli adaylarını açıklamıştı.





ÇANKAYA'DA KRİZ SÜRÜYOR... YİNE ADAY BELLİ DEĞİL!

Gelelim Çankaya'ya... Çankaya'da Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ekseninde mevcuttaki kriz hala sürüyor. Partililer bu hafta da adayın açıklanmayabileceği söyleniyor.

Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.





tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında ise "Buğra Gökce Çankaya'nın adayı olabilir. İmamoğlu'nun bunun için bastırdığı söyleniyor" kulis bilgisi paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun da Alper Taşdelen çalışmalar yürüttüğü biliniyor.





KRİZİ PERDELEME ÇABASI

Partinin yarın yapacağı toplantının da son olmayacağını söyleyen kurmaylar, "Adayların teslimi için 20 Şubat'a kadar süre var" sözleriyle partide yaşanan 'aday belirleme' krizini perdelemek istedi.