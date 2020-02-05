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  • 05.02.2020 13:42
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 14:04

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Orhan 'daki çığ faciasından yaralı kurtuldu

Son dakika haberi... 'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.


- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.



Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Başdanışmanı ve Van eski Milletvekili Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.



Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

VAN AFAD İL MÜDÜRÜ DE ÇIĞIN ALTINDA KALDI
Öte yandan Van Afad İl Müdürünün de çığın altında kaldığı belirtildi.

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