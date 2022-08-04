CHP medyası fırıldak gibi! Kemal Kılıçdaroğlu'na göre tavır aldılar... Bir 'Roboski' bir 'Uludere'

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen medyanın 'tarafsızlık' balonu birkez daha patladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında HDP'ye sıcak mesajlar göndermek ve 'helalleşmek' adı altında çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Adaylığını resmen açıklamaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına verdiği direktif doğrultusunda ismini sürekli gündemde tutuyor.

Kılıçdaroğlu 6'lı masanın örtülü ortağı HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten kaçınmıyor. Terör cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için de sık sık çağrıda bulunuyor.

'HELALLEŞME'DE YENİ ADRESİ ULUDERE

Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı. HDP'ye sıcak mesajlar göndermek ve 'helalleşmek' adı altında ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun son durağı içinde FETÖ parmağı olan 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı Uludere oldu.

CHP MEDYASI FIRILDAK GİBİ DÖNDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyareti CHP medyasının içine düştüğü komik durumu da gözler önüne serdi.

HALK TV'DEN 'ROBOSKİ' YAYINI

Ziyareti dün son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı.

Kanal konuyla ilgili haberini Uludere'yi es geçerek 'Roboski ziyareti' olarak aktardı. Aynı tavrı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da sergiledi.

Toktaş kişisel Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu "helalleşme" kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski'ye gidiyor" paylaşımı yaptı.

CHP MEDYASI 'ROBOSKİ' DEDİ

Halk TV gibi CHP tarafından fonlandığı bilinen TELE1, Cumhuriyet gibi yayın organları da "Kemal Kılıçdaroğlu Roboski'ye gidiyor" başlıkları attı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

CHP medyasının Uludere'den 'Roboski' diye bahsetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar 'Uludere ne zaman Roboski oldu?' sorusunu sorarken Türkiye'nin bir ilinin ve ilçesinin adının değiştirilerek yayın yapılması eleştirildi.

TEPKİLER SONRASI ULUDERE DEDİLER

Tepkiler sonrası CHP medyası dün kullandıkları 'Roboski' ifadesini bugün geçtikleri haberlerde Uludere olarak değiştirdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 'ROBOSKİ' DEYİNCE YİNE 'ROBOSKİ' EKLEDİR

Kemal Kılıçdaroğlu Uludere ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu ziyaret kapsamında yaptığı açıklamalarda, "Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bakın ben buradan Roboski'den söz veriyorum. Bütün millete söz veriyorum." ifadeleriyle Uludere'nin ismini 'Roboski' olarak kullandı.

CHP medyası Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Roboski' ifadesinin ardından yeniden 'Roboski' ifadesini kullanmaya başladılar.

AŞIRI DOZ YANDAŞLIK

Halk TV, TELE1 gibi yayın organlarının içine düştüğü durum 'aşırı doz yandaşlık' olarak yorumlandı.

CHP RESMİ SİTEDE ULUDERE DEDİ

Ayrıca CHP resmi sitesinden söz konusu ziyareti Uludere ziyareti olarak duyurdu.

FETÖ ADINA MI HELLALEŞMEYE GİTTİ?

Öte yandan Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybetiği bombalama soruşturmasını yürüten Askeri Savcısı Hakim Yarbay Ali Müjdat Eski 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasına dahil edilmişti. Bombalamadan sorumlu tutulan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral Bahadır Köse ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı İbrahim Yılmaz ise FETÖ'cü darbe girişimi nedeniyle tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ parmağı olan saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hellaşmesi "FETÖ adına mı helalleşiyor?" sorusunu akıllarak getirdi.