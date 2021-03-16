CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cehalet kokan 'Akkuyu Nükleer Santrali' sözleri: "Atom santrali miydi neydi adı?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili pes dedirten ifadeler kullandı. Dünyanın ibretle baktığı projeden bihaber olan Kılıçdaroğlu, Akkuyu Nükleer Santrali için "Atom santrali miydi neydi adı?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Akkuyu Nükleer Santrali'ni eleştirirken akılalmaz sözlere imza attı. Santral adını hatırlayamayan Kılıçdaroğlu'nun "Atom santrali miydi neydi adı?" sorusuna partililer sufle vererek Akkuyu Nükleer Santrali'ni hatırlattı.







GAF DEĞİL CAHİLLİK BU!

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi olan Akkuyu Nükleer Santrali için sarf ettiği sözler sosyal medyanın da gündemindeydi. Bazıları Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini "gaf" olarak değerlendirirken bazıları da "ne gafı, cahillik bu" yorumunda bulundu.