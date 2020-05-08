CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarına sahip çıktı!

08.05.2020 10:08

CHP’nin darbe iması skandalı gündemden düşmüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu darbe imasında bulunup hükümeti tehdit ederken, partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan da skandal bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, darbeci zihniyetle arasına mesafe koymak yerine söylemlere sahip çıktı.