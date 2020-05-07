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    • Güncel
    • 07.05.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan darbe çığırtkanı için suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı , darbe hayali kuran Ragıp Zarakolu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    Darbe çığırtkanı için suç duyurusu
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı köşe yazısında "darbe çığırtkanlığı yaptığı" gerekçesiyle yazar ve yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğuna" dikkat çekilerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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