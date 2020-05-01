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    • 01.05.2020 17:47
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    'li 'den bir skandal daha! yı gayrimeşru ilan etti!

    Siyasi hayatı ve skandal açıklamaları ile büyük tepki çeken Grup Başkanvekili yine skandal açıklamalarda bulundu. Her seferinde demokrasi naraları atan partinin vekili Özel, milli iradeyi hiçe sayarak nın gayrimeşru olduğunu söyledi. İşte o skandal ifadeler…

    Anayasayı gayrimeşru ilan etti!

    Darbe imasında bulunarak tehditler savuran Grup Başkanvekili bu kez de yı hedef aldı. Özel milletin verdiği oyları hiçe sayarak 2017'deki anayasa referandumunu itibarsızlaştırmaya çalışarak "Anayasa meridir. Geçerlidir ama meşru değildir" dedi.

    Halkın ve anayasaya desteği olmadığını iddia eden CHP'li Özgür Özel anayasanın meşru olmadığını söyledi. İşte o skandal ifadeler;

    BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU
    Özgür Özel bundan birkaç gün önce de bürokratları tehdit etmiş, sanki devlet yerinde yokmuş gibi, "Türkiye Cumhuriyeti göreve gelir" diyerek memurları işsizlikle tehdit etmişti.

    AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
    AK Parti Sözcüsü , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve 'na gösteren Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim siyasi tecrübemiz bunları tespit etmeye, teşhis etmeye yeter. İktidara geldiğimiz ilk günden beri bunlarla uğraştık. Bunlar faaliyetleri aksatmak ve felç etmek için uğraşırlar." şeklinde konuştu.

    Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

    "Biz siyasi tartışmayı nezaket içinde götürmeye çalışıyoruz. Ama söz konusu olan bu darbe çağrısı bambaşka bir manaya gelir. Bu milletimizin tehdit edilmesi demektir. Böyle bir durumda AK Parti'nin yapacağı tek şey şudur: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır."

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