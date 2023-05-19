CHP fondaşı Halk TV'de Emin Çapa'dan akılalmaz iddialar: "Yazılım kullandınız Anadolu Ajansı"

Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu ilan ederken CHP ve medyası provokasyona girişti. CHP fondaşı Halk TV, ilk anlarda giriştiği "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu devam ettiriyor. Kendi programında iddialarını sürdüren Emin Çapa, "Rastgele sandıklardan oy gelse bu böyle olmaz. Yazılım kullandınız Anadolu Ajansı yazılım kullandınız yalandan yaptınız, psikolojik harekat yaptınız. AK Parti ile beraber psikolojik harp yürüttünüz seçmene karşı." dedi.