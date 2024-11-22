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Cezaevinden izinli çıkar çıkmaz hırsızlık yaptı! O anlar kamerada
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Cezaevinden izinli çıkar çıkmaz hırsızlık yaptı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 21:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde hapishaneden izinli çıkan ve bir okuldan hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Mersin'de yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 49 suç kaydı olan ve 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T.M. (33), isimli şahıS, cezaevinden izinli çıktıktan sonra Mahmutlar'da bulunan okuldan hırsızlık yaptığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonla R.T.M. Mersin'de yakayı ele verdi. Hakkında 49 suç kaydı bulanan şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet akıllı cep telefonu ve 1 adet dijital fotoğraf makinası ele geçirildi. Hırsızlık suçundan Alanya'ya getirilen R.T.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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