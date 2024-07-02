Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde Özhaseki ve Kurum açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim." dedi. Görevi devralan Bakan Kurum, 81 ilde kentsel deprem dönüşüm mesajı vererek, "Her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.