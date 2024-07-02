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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 13:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı!

Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde Özhaseki ve Kurum açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim." dedi. Görevi devralan Bakan Kurum, 81 ilde kentsel deprem dönüşüm mesajı vererek, "Her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhasekiden devraldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı

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