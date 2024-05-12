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Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin'in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 12 Mayıs Anneler Günü'nde de ekranlara geldi. Yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki Aylin Karakuş, tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 6 Şubat depreminde 15 saat enkaz altında kalarak sol bacağını kaybeden Aylin'in acı hikayesi sonrası gözyaşlarına daha fazla hakim olamayan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sarıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 23:08 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 09:41
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı 1

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster her Pazar olduğu gibi 12 Mayıs Anneler Günü'nde de izleyici ile buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı 2

Ancak bugün yarışmacıların başarılı performanslarının yanı sıra yarışmaya katılan depremzede Aylin'in hikayesi güne damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı 3

Yarışmaya Ankara'dan katılan; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora öğrencisi 29 yaşındaki Aylin Karakuş hikayesiyle tüm Türkiye'yi ağlattı.

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