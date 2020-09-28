Cerrahpaşa'da tarihi gün! İlk gönüllü aşılama yapıldı

28.09.2020 13:11

Son dakika haberi... Kovid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çin'e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı.







İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve aşı ve süreç ile ilgili bilgi verdi.