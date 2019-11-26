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Cengiz Kurtoğlu'nun son halini görenler şaşırıp kalıyor! İnanılmaz değişim...

26.11.2019 12:08

Arabesk müziğinin yaşayan efsanelerinden Cengiz Kurtoğlu, geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilolarından kurtulmuş ve bambaşka birine dönüşmüştü. Öte yandan usta spor yorumcusu Ahmet Çakar da verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti. İşte verdiği kilolar ile adından söz ettiren ünlü isimler.


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