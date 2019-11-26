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Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Kafatası ve kemikleri... |Video

26.11.2019 13:00

Son dakika haberine göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisi Hayrettin Bey'in itiraf ettiği ormanlık alanda bulundu. 26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınında 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in katilinin bulunup gözaltına alındıkları haberinin ardından çok geçmeden cesedin ulaşıldığı bilgisi aktarıldı. Programa canlı yayında bağlanan muhabirin cesedi bulunan Turgut Akyürek için ''bulunduğunda kafatası ve kemikleri kalmış'' cümlesi olayın vehametini perçinledi.


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