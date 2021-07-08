Cemal Kaşıkçı davasında kan donduran ifadeler: Bizi üst katta bir odaya koydular aşağıdan sesler geliyordu

2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin devam eden davada mahkeme salonunun kanını donduran tanık ifadeleri geldi. Tanık olarak ifade veren gazeteci-yazar Turan Kışlakçı, “Olaydan bir süre sonra Hikmet diye bir arkadaşımız konsolosluktan bir çalışanla görüşmüş. Bu çalışan, 'Cemal bence öldürüldü. Olay günü bizi üst katta bir odaya koydular, aşağıdan sesler geliyordu. Bana göre Cemal elçilikte öldürüldü’” demiş” şeklinde konuştu.