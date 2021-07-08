Cemal Kaşıkçı davasında kan donduran ifadeler: Bizi üst katta bir odaya koydular aşağıdan sesler geliyordu

Bunun üzerine elçiliğin önüne gidip burada beklediklerini belirten Kışlakçı, şunları söyledi:

"Kapıda Suudi bir görevli vardı. 'Cemal nerede niye çıkmıyor?' dedik. 'Cemal çıktı gitti niye bütün medyayı buraya topluyorsunuz?' dedi. Kuveytli bir generale durumu söylediğimizde, '3-4 gündür yoksa öldürülmüş olabilir' dedi. Olaydan bir süre sonra Hikmet diye bir arkadaşımız konsolosluktan bir çalışanla görüşmüş. Bu çalışan, 'Cemal bence öldürüldü. Olay günü bizi üst katta bir odaya koydular, aşağıdan sesler geliyordu. Bana göre Cemal elçilikte öldürüldü.' demiş."