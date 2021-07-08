Cemal Kaşıkçı davasında kan donduran ifadeler: Bizi üst katta bir odaya koydular aşağıdan sesler geliyordu

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada 2 tanığın ifadesine başvuruldu.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.
İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı hazır bulundu. Prof. Dr. Yasin Aktay da duruşmada izleyici olarak katıldı.
Duruşmada ilk olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda şoför olarak görev yapan tanık Serhat Karataş dinlenildi.
Karataş, olay günü binanın dışında güvenlik kulübesinde olduğunu, Hatice Cengiz ve Cemal Kaşıkçı'nın geldiğini gördüğünü anlatarak, "Merhum (Cemal Kaşıkçı) içeri girdi, hanımefendi (Hatice Cengiz) dışarıda bekledi. Daha önce bir kez daha gelmişlerdi. Ondan sonra bir şey görmedim. Çıkışlarını da görmedim." dedi.