Çarşamba Ovası’nda ölü balık şoku

07.07.2020 17:04

Kuraklıkla savaşan Samsun’un Çarşamba Ovası’nda bulunan Dumanlı Gölü’nde bu kez korkutan bir manzara ile karşılaşıldı. Bu sabah saatlerinde gölün üzerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Çevre sakinleri yetkililerin acil olarak önlem almasını istedi. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

Samsun Çarşamba Ovası'nda susuzluk mücadelesi başlamış, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, su kanalları ve sondaj sularının azalmasıyla bölgede çeltik ve şeker pancarı tarlalarının etkilendiğini kaydetmişti. Akman, etkilenen alanın 2 bin hektar civarında olduğunu belirtmişti.







ÇOK DEĞERLİ VE ZOR YETİŞEN BİR TÜR

Bu sabah ise Çarşamba Ovası'nda bulunan Dumanlı Gölü'nde korkutan bir manzarayla karşılaşıldı. Çevre sakinleri gölün yanından geçerken suyun üzerinde çok sayıda balık ölüsü gördü. Ölen balıkların çok değerli ve zor yetişen bir tür olduğu, adının bıyıklı balık olarak geçtiği öğrenildi.

Bölge halkı yetkililere seslenerek, "Bu gölde çocukluğumuzdan bu yana olta ile balık tutuyoruz. Şimdi bu balıklar tümden yok olursa artık bu gölde onlarca yıl balık yetişmez. 40 yıl önce de böyle bir felaket olmuştu. Üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.





Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH