Haberler Haber Videoları CANLI BOMBA paketlendi! Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!

CANLI BOMBA paketlendi! Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!

CANLI BOMBA paketlendi! Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
16.05.2022 12:01

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:09
İstanbul ve Trabzon'da fuhuş...
Haber 01:51
İstanbul yönü 35 gün trafiğe...
Haber 01:11
Teröristleri inlerinde basmaya...
Haber 01:29
CHP'li İBB'den büyük rezillik!
Haber 01:33
“Her gayretin destekçisi...
Haber 03:20
Terörden temizlenince fotoğraf...
Haber 34:03
Türkiye'nin 58'inci havalimanı...
Haber 07:45
Rize-Artvin Havalimanı nasıl...
Haber 24:41
Bakan Nebati'den flaş büyüme...
Haber 01:17
Yüz binlerce öğrenciyi...
Haber 13:47
Canan Kaftancıoğlu kararının...
Haber 06:18
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl  DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Haber Videoları

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALLER EL KONULDU
Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El MIZHEN isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Teröristin, DEAŞ terör örgütüne - sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

SON DAKİKA