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Çankaya'da
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Çankaya'da "PKK'ya methiye" tiyatrosu!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 12:48

CHP'li belediyeler PKK propagandasına sponsor oldu... Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen ‘Mêdêa’ isimli oyunda "Kadına özgürlük" maskesiyle bölücülük yapıldı. Kürtçeye uyarlanan bahse konu oyunda "Bir kadın saçının her halkasında bir yiğit besler. Çaresiz kaldığında o yiğitlerini salar direniş meydanına" denilerek PKK'lılara methiyeler düzüldü. Prömiyeri DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yapılan gösterinin şubat ayında İstanbul'da da sahneleceğini öğrenildi. İBB'ye tepkiler peş peşe geldi.

Prömiyerini DEM yaptı sponsorluğunu CHP! Çankayada PKKya methiye tiyatrosu... İstanbulda da sahne alacak
Prömiyerini DEM yaptı sponsorluğunu CHP! Çankaya'da "PKK'ya methiye" tiyatrosu... İstanbul'da da sahne alacak

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