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Camiye bıçakla giren şahsın müezzini kovalaması kamerada
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Camiye bıçakla giren şahsın müezzini kovalaması kamerada

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 18:41

Antalya'nın Kepez ilçesinde müezzin ve cemaati camiye sokmayan eli bıçaklı şahıs, cemaat tarafından taşla kovalandı. Bıçaklı şahsın cami içerisinde müezzini fırça ile kovalayıp dışarı çıkardığı, kapı camını da kırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Demirgül Mahallesi Düdenbaşı Mahallesi'nde dün akşam madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşlarındaki bir kişi, Demirgül Camii'ne girerek elindeki bıçakla müezzini dışarıya çıkardı. Camiden çıkmak istemeyerek şahısla konuşan müezzini fırça ile kovalayan ve caminin kapı camını kıran şahıs, bir süre sonra camiden çıkarak uzaklaşmak istedi. Cami çıkışında cemaatle karşılaşan şahıs, cebindeki bıçağı çıkararak kaçmaya başladı. Cemaat ve madde bağımlısı şahıs yaşanan kovalamaca esnasında birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazı vatandaşlar elinde sopa ve çekçek ile kovalamacayı sürdürdü. Cemaatten kaçamayacağını anlayan şahıs, ihbar üzerine sirenlerini çalarak olay yerine gelen polis aracını durdurarak kendisini arka koltuğa attı. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şahsın cami içerisindeki müezzini dışarı çıkardığı ve bıçak çektiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cami görevlisinin gelişi ve elinde bıçak bulunan şahsın süpürgeyi görevliye savurması ve kapının camını kırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında şahsın merdivenlerden inişi ve aşağıda cemaatle karşılaşması, kovalamacanın başlangıç anları da yer aldı.

"DAHA ÖNCE DE YAŞANDI"

Olayı telefonla öğrenerek camiye geldiğini belirten Demirgül Camii Dernek Başkanı Hasan Mert, "İsmini bilmediğimiz bir kişi camiye çıkıp müezzin arkadaşımıza elinde bıçakla 'Buraya kimseyi sokmayacağım' diyerek saldırmış. Hocamız sükûnet ile 'Tamam' diyerek olay yerinden ayrılırken, arkasından caminin camlarını kırmış. Kırılan camları da hocanın arkasından fırlatmış. Müezzin arkadaşımızda sırtından ufak bir yaralanma olmuş. Bir süre sonra kaçıyor, arkasından vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş. Zeytinköy buraya çok yakın olmasından dolayı camimizde hırsızlık ve bu tür olaylar yaşanabiliyor. Ama madde bağımlılarından kurtulamıyoruz" dedi.

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