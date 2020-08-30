Cahit Tanyol’un Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesaj vefatından sonra ortaya çıktı

30.08.2020 20:01

Türkiye Sosyolojisinin öncüsü kabul edilen Cahit Tanyol’un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajı, vefatından sonra ortaya çıktı. Tanyol'un mesajındaki "Benim Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama tanırım. Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceğidir." ifadeleri ise dikkat çekti.

"Türkiye Sosyolojisi" anlayışının öncüsü kabul edilen ve 11 Ağustos'ta 106 yaşındayken hayatını kaybeden Cahit Tanyol'un, öğrencisi Prof. Dr. Ümit Meriç'in 2018'deki ziyareti sırasında kaydedilen bir görüntüsü ortaya çıktı.

Tanyol, öğrencisi sosyolog Dr. Erkan Çav'ın çektiği görüntülerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere bazı önemli tespitlerde bulundu.

"ERDOĞAN'I KAYBEDERSEK TÜRKİYE'Yİ KAYBEDERİZ"

Ümit Meriç'e hitaben konuşan Cahit Tanyol, "Ben son olarak senin gittiğin yolun doğru olduğuna karar verdim. Senin gibiler olsa Türkiye kurtulur" dedikten sonra, "Şimdi söyleyeceklerimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilet. Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama onu tanırım. Benim Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceği ve bizim son şansımız, onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz." ifadelerini kullanıyor.