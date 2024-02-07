İstanbul'da dün, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.

DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli saldırganlar, olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın hayatını kaybederken, üç polis ve 2 vatandaş da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2015'TEKİ OLAYIN BİR BENZERİNİ DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden de 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneği çıktı.

Teröristlerin, adliyenin yerleşkesine adı verilen ve 2015 yılında öldürülen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz olayının bir benzerini devreye koymaya çalıştıkları değerlendiriliyor.

'TERÖRİSTİN ABLASINI KAÇIRMA VE MAHKEME HEYETİNİ REHİN ALMA PLANI'

Diğer yandan teröristlerden Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un, Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmasının olduğu güne rastlayan saldırıya ilişkin, teröristlerin adliyeye girip tutukluyu kaçırma veya mahkeme heyetini rehin alma planı üzerinde duruluyor.

Son olarak terörist Emrah Yayla'nın, 2008 yılında Adana'da güvenlik güçleriyle yargı mensuplarına saldırı hazırlığındayken 11 kilo patlayıcıyla yakalanıp cezaevine girdiği, Adana ve Bolu F Tipi cezaevlerindeki 13 yıllık hapis cezasının ardından Şubat 2021'de tahliye olduğu belirlendi.

4 YIL HAPİSTE KALMIŞ

Pınar Birkoç'un ise patlayıcı madde bulundurmaktan 10 yıl, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapsi cezası aldığı, dört yıl hapis cezasının ardından 2023 yılında tahliye olduğu ortaya çıktı.

GERGERLİOĞLU CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİŞ

DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, daha önce terörist Birkoç'un cezaevinden çıkması için toplantı düzenlediği, "Pınar Birkoç, 2. kez Kovid olmuş. Daha kaç kez risk altında kalacaklar?" dediği ortaya çıktı.

MEVLİDE GİDİYORDU

Hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın komşusu Osman Kadıoğlu, "Bir akrabası vefat etmişti, onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde çatışmanın ortasında kaldı. Çok sevilen ve sayılan birisiydi. İki tane çocuğu vardı. Onlar da yıkıldı şu anda" dedi.

YERLİKAYA: 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristler görevli polis tarafından GBT için durdurulmuş ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış, ardından da silahla ateş etmeye başlamıştır. Burada bir polisimiz maalesef yaralanmıştır. Teröristler, C blok istikametine doğru koşturmuş, burada çıkan çatışmada her iki terörist de etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Yerlikaya, olayın ardından düzenlenen operasyonlarda 40 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.