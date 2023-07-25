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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 16:05

Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde hastalara iğrenç muamele! 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de, engelli bakımevindeki şiddet görüntüleriyle ilgili şüpheli Nuri C. ile yanında bulunduğu belirlenen Melek P. tutuklandı.

İstanbul Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliler N.C. ve M.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğince başlatılan idari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş, burada hizmet alan vatandaşlar başka kuruluşlara sevk edilmişti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada da görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P. gözaltına alınmıştı.

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