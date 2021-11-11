Bursa'da kadın cinayeti! Nurdan Budak 2 yıl önce boşandığı kocası tarafından katledildi

Olay 2 Kasım'da merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. 2015 yılında evlenen ve 2019 yılında aldatılma sebebiyle boşanan 26 yaşındaki Nurdan Budak ve 31 yaşındaki Kemal Bulut, 2 çocuğu için yeniden birleşme kararı aldı. İddiaya göre, tekrar aldatıldığını öğrenen Kemal Bulut, Nurdan Budak'ı baba evine götürdü.





Ancak baba V.B., kızını kabul etmedi. Bunun üzerine gözü dönen Kemal Bulut, eski karısını çocuk arkadaşı olan taksi şoförü K.A.'nın aracına bindirerek Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ne götürdü. Kısa süreli tartışmanın ardından 22 ayrı suç kaydı bulunan Kemal Bulut yanında bulundurduğu tabancayı Budak'ın başına dayayıp tetiği çekti.





Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası saklanmak için Balıkesir'in Gönen ilçesine kaplıcaya giden Kemal Bulut, kısa süre sonra Bursa'ya geri döndü. Kızlarından uzun süre haber alamayan aile ise polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.





Genç kadının görüştüğü iki erkek arkadaşıyla irtibata geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki kişiyle birlikte katil zanlısı Kemal Bulut ve sevgilisi S.T.'yi, taksi şoförü K.A. ve baba V.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan çapraz sorgu sonrası çelişkili ifadeler veren Kemal Bulut'un sarhoşken sevgilisi S.T.'ye olayı itiraf ettiği belirlendi. Bunun üzerine Bulut, "Karım beni ikinci kere aldattı, hem de birkaç kişiyle" diyerek cinayeti itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Kemal Bulut, öldürdüğü Nurdan Budak'ın atıldığı yeri gösterdi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri olay yerinde yaptığı araştırma sonrası Nurdan Budak'ın cesedine ulaştı. Adli Tıp'ta yapılan incelemenin ardından Nurdan Budak'ın kafasına tek el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.



Nurdan Budak cinayetin zanlısı Kemal Bulut sevgilisi S.T. (27), taksici K.A. (34) ve kızın babası V.B. gözaltına alındı.