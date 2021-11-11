Haberler Haber Videoları Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı! 18 ayrı suç kaydı var

Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı! 18 ayrı suç kaydı var

Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı! 18 ayrı suç kaydı var
11.11.2021 18:25
Ana Sayfa 04:46
1915 Çanakkale Köprüsü'nde...
Ana Sayfa 00:52
Beşiktaş 3-0 FC Shkupi | GOL:...
Ana Sayfa 02:14
2 numaralı Tosuncuk Fatih...
Ana Sayfa 02:27
Porsuk Çayı’na düşen kadını...
Ana Sayfa 01:15
İki sürücünün trafik...
Ana Sayfa 01:00
Eşi güzelliğiyle görenleri...
Ana Sayfa 00:30
Hırsızların rahatlığı...
Ana Sayfa 01:09
Esnekliği ile dikkat çeken...
Ana Sayfa 02:17
Altun'dan "Milli Ağaçlandırma...
Ana Sayfa 01:02
Kışladaki inşaatta çalışan...
Ana Sayfa 00:44
Öğrenci servisi ile tır...
Ana Sayfa 00:58
Sobadan sızan gaz, anne ve 2...

Balıkesir'in Havran ilçesinde dün uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği iddiasıyla aranan Devrim Erdem yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdem, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdem'in yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu belirtildi.

Haber Videoları

Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi.



Dur ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi. Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateşte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu.



Dün polisin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke takside; Eray Aykul ve eşi Meral Aykul ise Havran'dan Edremit'e giden minibüste yakalandı.

18 AYRI SUÇ KAYDI VAR
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Devrim Erdem de bugün jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunda 38 FY 625 plakalı otomobilde yakalandı.

Gözaltına alınan Erdem, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdem'in yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu belirtildi.



Balıkesir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli Devrim Erdem'in güvenlik güçleri tarafından saat 12.50'de Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Şehit olan polis memurumuz

SON DAKİKA